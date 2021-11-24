التونسي كتيلة والعراقي نصّار.. إنجاز في ظروف صعبة

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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منحت جائزة رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم)، للثنائي المكون من التونسي وليد كتيلة والعراقي جرّاح نصّار، حيث تألق كتيلة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في سباق 100 و800 متر كراسي متحركة وتحطيم الرقم القياسي البارالمبي، فيما حصل جرّاح نصّار على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في ظل تحديات وظروف صعبة.

رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى

معن عبد المعين أسعد (سوريا) لتحقيق إنجاز في ظل ظروف وتحديات كبيرة وهو الحصول على الميدالية البرونزية في مسابقة رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

رياضي محلي متميز:

زايد عبد الناصر الكثيري (الإمارات) وذلك لتميزه وتحقيقه 3 ميداليات ذهبية في بطولات عالمية في الجيوجيتسو في عام 2019.

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