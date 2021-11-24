6 رياضيين يتنافسون على جائزة الرياضي الناشئ المحلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تأهل للفوز بجائزة «رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي» 6 رياضيين ورياضيات ناشئين سيتم التصويت عليهم عبر قناة دبي الرياضية والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجائزة، حيث يستمر التصويت لغاية 31/12/2021، وسيتم احتساب نتائج التصويت وقرار لجنة التحكيم مناصفة ليتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 9 يناير 2022 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت، وهم: محمد سعيد العامري وذلك لحصوله على المركز الأول (3) مرات في البطولة الدولية للقدرة والتحمل – سلوفاكيا 2019 والترتيب الرابع على مستوى التصنيف العالمي للفرسان فئة الكبار، سيف جاسم المنصوري وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة في رومانيا للعام 2019 والميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو فئة الناشئين- 2019.

واليازية طارق عبد السلام، وذلك لحصولها على الميدالية الفضية في البطولة الدولية للجمباز التي أقيمت في المجر، ورحمة خلفان المرشدي، وذلك لحصولها على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب والناشئين بالملاكمة التي أقيمت في الإمارات، وسلوى أحمد المنصوري، وذلك لحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 سنة في ماليزيا، ويوسف راشد المطروشى، وذلك لحصوله على (4) ميداليات ذهبية في البطولة الخليجية للسباحة التي أقيمت في الكويت وقطر، بالإضافة إلى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية -طوكيو 2020، وكذلك تحقيقه إنجازاً تاريخياً حيث أصبح أول إماراتي يكسر حاجز 50 ثانية في سباق سباحة 100 متر.

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