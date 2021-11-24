عمران خان الشخصية الرياضية العالمية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر قائمة الفائزين في فئات الدورة الحادية عشرة، شخصيات قيادية وصنّاع قرار إلى جانب الأبطال العرب في الدورتين الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، وعدد من أصحاب الإنجازات الوطنية والعربية، حيث نال عمران خان رئيس الوزراء في جمهورية باكستان، جائزة الشخصية الرياضية العالمية، وذلك تقديراً لجهوده في وضع الباكستان بين أقوى منتخبات العالم في رياضة الكريكت، وقيادته منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم للكريكت عام 1992 بعد التغلب في النهائي على منتخب إنجلترا، كما واصل من خلال نجوميته كرمز وطني رياضي ثم سياسي بارز ورئيس لمجلس الوزراء في إلهام الشباب وتعزيز مكانة الرياضة عموماً والكريكت خصوصاً، وتمكين المجتمع الباكستاني من خلال الرياضة، حيث أصبح نصف سكان الباكستان البالغ عددهم 221 مليون نسمة مشجعين للكريكت، كما أطلق في العام 2019 مبادرة لتعليم الشباب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز