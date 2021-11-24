جوعان بن حمد آل ثاني الشخصية العربية

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

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منحت جائزة الشخصية الرياضية العربية إلى الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، كونه نجح منذ رئاسته اللجنة الأولمبية القطرية في العام 2015 في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية العالمية، وفي مقدمتها تحقيـق الرياضيين القطريين خلال دورة الألعـاب الأولمبيـة في طوكيو 2020 أفضل إنجازات فـي تاريخهم الأولمبي بلغت ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية، كما ترأس اللجنـة المنظمـة لبطولـة العالـم لكـرة اليـد فـي الدوحـة عام 2015 وأسهم في استضافة قطر للعديد من الفعاليات الرياضية الدولية على مستوى جميع الرياضات، وكذلك تطويـر رياضـة الفروسـية وتحقيـق الخيول القطريـة إنجازات عالمية، كما أسهم في فوز بلاده بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية المقررة سنة 2030 لتكون المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر هذه الدورة بعد عام 2006.

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