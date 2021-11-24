الأهلي المصري يحلق بجائزة المؤسسة العربية

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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حلق النادي الأهلي للرياضة البدنية ـ مصر (المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي ـ التمويل الذاتي)، بجائزة المؤسسة العربية وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي، كما كانت المبادرة من الأسباب الرئيسية والداعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كوفيد 19 والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي، كما أن عوائد المبادرة المالية، والبشرية والمعرفية سوف تستمر إلى عدة سنوات مقبلة.

الإداري العربي

أما جائزة الإداري العربي فازت بها آية محمود مدني (مصر) لكونها أول عربية وأفريقية تنتخب كرئيس لجنة اللاعبين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

الحكم العربي

وحصل الزيتوني مطيوط (المغرب) على جائزة الحكم العربي لكونه أول حكم دولي في الكاراتيه يحكم (4) نهائيات في أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى حصوله على أفضل حكم قاري إفريقي في الكاراتيه ووسام التميز العربي في التحكيم 2021.

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