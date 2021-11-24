مبخوت الرياضي المحلي.. العنبري والحوسني يحلقان بجائزة المدرب

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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حصل نجم منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة علي أحمد مبخوت على جائزة الرياضي المحلي، وذلك لتحقيقه إنجازات وأرقاماً تاريخية على المستويين المحلي والعالمي، حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 78 هدفاً، وكذلك الهداف التاريخي للدوري الإماراتي برصيد 175 هدفاً، وأن يصبح كذلك ثالث هداف دولي على مستوى العالم حالياً ويدخل ضمن القائمة الذهبية لهدافي العالم التاريخيين.

الحكم المحلي

وحصل أحمد محمد الحمادي على جائزة الحكم المحلي، وذلك لكونه أول عربي يتم اختياره رئيساً للحكام في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لأصحاب الهمم .

المدرب المحلي

فاز بجائزة المدرب المحلي كل من عبدالعزيز محمد الياسي العنبري مدرب كرة القدم وعبد الحميد إبراهيم الحوسني مدرب كرة السلة.

وحصل العنبري على الجائزة لفوزه كمدرب بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم في موسم 2018 /‏‏ 2019 لأول مرة في تاريخ نادي الشارقة منذ انطلاق دوري المحترفين، وكذلك فوزه بكأس سوبر الخليج العربي عام 2019، ونجاح نادي الشارقة تحت قيادته ولأول مرة في تاريخه في التأهل مرتين على التوالي إلى دوري أبطال آسيا للمجموعات، وحصوله على لقب أفضل مدرب في الدوري موسم 2019-2018.

فيما فاز بها عبد الحميد إبراهيم الحوسني، كونه عميد المدربين في كرة السلة في دولة الإمارات، وقد حقق 58 لقباً حتى الآن في مسيرته، ما بين محلية وخليجية وعربية وقارية، كما أنه توج عام 2001 بلقب أفضل مدرب في آسيا، وهو أول مدرب إماراتي ينجح في قيادة أحد فرق الدولة إلى بلوغ منصات التتويج بالقارة.

الفريق المحلي

منحت جائزة الفريق المحلي لمنتخب الإمارات للقدرة والتحمل، وذلك لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب والناشئين لسباقات القدرة والتحمل لمسافة 120 كم بإيطاليا.

المؤسسة المحلية

أحرزت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم جائزة المؤسسة المحلية وذلك للنجاح والتميز في تنظيم بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 للمرة الخامسة على التوالي.

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