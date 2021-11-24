المنتخب الجزائري الفريق العربي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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منحت جائزة الفريق العربي للمنتخب الجزائري لكرة القدم؛ لفوزه بكأس الأمم الأفريقية سنة 2019 بمصر، ومواصلة التألق من خلال تحطيم الرقم الأفريقي للمباريات بدون هزيمة، وحصوله على جائزة أفضل منتخب أفريقي، وكذلك لعدم خسارته في 33 مباراة على التوالي.

فيما حصل الاتحاد الدولي لكرة اليد (مقره سويسرا) على جائزة المؤسسة العالمية (الاتحاد الدولي الصيفي) وذلك للنجاح والتميز في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت في جمهورية مصر العربية في ظل التداعيات العالمية للجائحة، من خلال اتباع نهج مبتكر لتطوير وتنفيذ بروتوكولات الوقاية من فيروس «كوفيد 19» لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، حيث تم تنفيذ مبادرة شارك بها أكثر من 5000 مشارك «الفقاعة الطبية» والتي تم تنفيذها بنجاح عزز ثقة المجتمع الدولي بعودة البطولات، ونال إشادة اللجنة الأولمبية الدولية لنموذج التنظيم والإجراءات الاحترازية المتبعة خلال البطولة.

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