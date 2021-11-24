مسكوكة وطابع تذكاري هدية الخمسين

المصدر: دبي البيان

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ضمن احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي و«عام الخمسين» ونجاح الدورات العشر الأولى من الجائزة التي أسهمت في تطوير القطاع الرياضي وحفلت بتكريم المبدعين في جميع مجالات العمل الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

كشف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي عن مسكوكة نقدية فضية من فئة 50 درهماً أصدرتها الجائزة بالتعاون مع المصرف المركزي، يحمل وجه المسكوكة صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويزين شعار الدولة الملون الجهة الخلفية للمسكوكة مع قيمتها النقدية.

كما كشف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن الطابع التذكاري الذي أصدرته الجائزة بالتعاون مع بريد الإمارات وهو يحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وشعار الجائزة.

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