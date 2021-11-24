الرياضي العربي لـ4 أبطال أولمبيين

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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حصل 4 أبطال عرب على جائزة الرياضي العربي، بفضل تألقهم في أولمبياد طوكيو هم: فريال أشرف عبد العزيز (مصر) لحصولها على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وهي الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى للعرب في رياضة الكاراتيه، وأحمد أيوب حفناوي (تونس) لحصوله على الميدالية الذهبية في السباحة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وهي الميدالية العربية الأولمبية الأولى في رياضة السباحة في مسابقة 400 متر، وسفيان البقالي (المغرب) لحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، ليصبح أول رياضي عربي يفوز بذهبية أولمبية في سباق 3000 متر موانع، وطارق علي حامدي (السعودية) لحصوله على الميدالية الفضية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

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