جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن تنطلق غداً في الوثبة

المصدر: أبوظبي - وام

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق مساء غدٍ منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2021، وتستمر إلى الثاني من ديسمبر المقبل.

تمثل جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ كونها تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كانت جائزة زايد لسباقات الهجن قد انطلقت في عام 1994 ومنذ انطلاقتها وهي تحتل مكانة خاصة لدى ملاك الهجن لكونها أحد أهم المهرجانات الكبرى، وتحظى بمشاركة واسعة لملاك الهجن من دول الخليج، ويحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة.

كما تحظى جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس الاتحاد.

وأنهت اللجنة المنظمة للسباقات التجهيزات النهائية لانطلاقة الحدث مع السباق التراثي المكون من 12 شوطاً ستوزع من خلالها 6 رموز وجوائز نقدية قيمة للفائزين إلى صاحب المركز العاشر. وستقام منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن على أرضية ميادين الهجن في الوثبة بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة. وخصصت اللجنة المنظمة 216 شوطاً للمنافسات التي ستبدأ مع السباق التراثي وتتواصل مع فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول منها 50 شوطاً للرموز والتي ستشهد التنافس من أجل نيل الناموس.

ويحصل الفائز بشوط الحول الرئيسي على سيف + 3 ملايين درهم، ويتوقع أن تشهد السباقات حضوراً كبيراً، خاصة في ظل الجوائز المالية الكبيرة . وخصصت اللجنة 60 شوطاً للمطايا في سن الحقايق و40 شوطاً لسن اللقايا و34 شوطاً لسن الإيذاع و30 شوطاً لسن الثنايا و40 شوطاً للحول والزمول.

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