أندي موراي ينضم إلى قائمة نجوم «مبادلة للتنس»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المالكة لبطولة مبادلة العالمية للتنس عن انضمام أندي موراي، أحد أبرز نجوم التنس والفائز مرتين بلقب البطولة، إلى منافسات الدورة الثالثة عشرة منها، كما أعلنت الشركة عن نتائج القرعة لدورة هذا العام التي تجري في الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، ويستكمل موراي الحائز على ثلاثة ألقاب غراند سلام وذهبيتين أولمبيتين في فئة الفردي، قائمة لاعبي البطولة المكونة من ثمانية من نجوم اللعبة .

و قال موراي: «لديّ الكثير من الذكريات السعيدة في أبوظبي، وأتطلّع للعودة للمدينة. وآمل أن أمثّل مع إيما رادوكانو بريطانيا خير تمثيل، حيث نسعى لتقديم عروض جيدة أمام جمهور أبوظبي العاشق للعبة».

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «يتمتع آندي بمكانة خاصة بين المشجعين في أبوظبي، وهو أول بطل يحمل لقب النسخة الأولى للبطولة عام 2009، ولهذا يمكن القول إن مجموعة هذا العام تمثل واحدةً من أقوى التشكيلات في تاريخ البطولة مع مزيج مثالي من الشباب والخبرات، واللاعبين الذين يلعبون في أبوظبي للمرة الأولى».

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