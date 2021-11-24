«مستشفى الجليلة» يستقبل النجم بول بوغبا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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استقبل مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد، في زيارة مفاجئة بهدف نشر السعادة بين المرضى الصغار، وكان بطل كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده قد قام بزيارة المستشفى والالتقاء بالمرضى الصغار حيث قدم الهدايا لهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: «لقد كانت مفاجأة رائعة أسعدت جميع الأطفال ورفعت معنويات الجميع في المستشفى عند رؤية النجم العالمي بول بوغبا وقضاء الوقت معه. فالسعادة عامل أساسي في مساعدة المرضى على الشفاء. وتشكل هذه الزيارة لفتة إنسانية مميزة من بول ونحن بدورنا نتوجه له ببالغ الشكر والامتنان».

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