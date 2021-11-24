نجوم السباحة العربية يشاركون في مونديال أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن انضمام ثلاثة نجوم رياضيين عرب إلى جانب السباح التونسي الأولمبي أحمد الحفناوي، الحائز على الميدالية الأولمبية الذهبية، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) التي تقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل.

وأكدت السباحة المصرية فريدة عثمان، والسباحان السوريان عمر عباس، ويسرى مارديني، مشاركتهم في بطولة العالم التي ستحتضنها أبوظبي بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسباحة «فينا».

وتستعد فريدة عثمان، أسرع سبّاحة في مصر وإفريقيا، والمتخصصة في سباحة الفراشة والسباحة الحرة للمنافسة في أول بطولة تنافسية منذ مشاركتها الأخيرة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. وكانت السباحة الحاصلة على الميدالية البرونزية قد تأخرت بفارق ضئيل عن التأهل إلى مرحلة نصف النهائي في سباق 100 متر فراشة خلال دورة ألعاب طوكيو، لتعود بهمة أعلى وبقوة أكبر بهدف تحطيم الأرقام القياسية في بطولات ديسمبر بأبوظبي.

واستقطبت فريدة اهتمامًا دولياً عند تأهلها إلى أولمبياد لندن 2012 في عمر السابعة عشرة، ومنذ ذلك الحين، توجت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية، كما حققت بطولة الجمهورية في مصر مضيفةً إلى سجلها رقمًا قياسيًا وطنيًا.

فخر

وتعليقًا على المشاركة في منافسات البطولة، قالت السباحة المصرية فريدة عثمان: «يغمرني الفخر وأتشرف بتمثيل مصر في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، حيث لم تكن المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية كما كان مخططاً ،ولكنها حفزتني على تحسين أدائي وتقدم مستواي، الأمر الذي يؤكد أهمية العمل الجاد والمثابرة والأداء والأشخاص المحيطين الذين يقدمون الدعم اللازم».

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