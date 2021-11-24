«أبوظبي للزوارق السريعة» يستهدف لقب ختام مونديال الفورمولا 1

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية ومتابعة أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، يغادر فريق أبوظبي للزوارق السريعة اليوم إلى البرتغال وإلى مدينة فيجويرا الساحلية بالتحديد من أجل المشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والمشهد الختامي لموسم 2021 في هذه البطولة، ويشارك الفريق في جولة الختام بزورقي أبوظبي1 بقيادة شون تورنتي وزورق أبوظبي 2 بقيادة ثاني القمزي في هذه الجولة التي ستشهد وبشكل مغاير إقامة سباقين وليس سباقاً واحداً، خاصة مع امتداد المنافسة ابتداء من يوم غد لأحداث الجولة وحتى الثامن والعشرين من ديسمبر.

وتدخل زوارق أبوظبي تفاصيل هذه الجولة وهي في الصدارة حيث يتصدر ثاني القمزي الترتيب العام برصيد 20 نقطة ويأتي شون تورنتي ثانياً برصيد 15 نقطة، بالإضافة إلى أن الفريق هو حامل لقب البطولة في آخر 3 مواسم وبالتالي يسعى إلى الدفاع عن لقبه أيضا في خضم المنافسة القوية والمرتقبة بين المشاركين في الجولة المقبلة.

وكانت الجولة الأولى من البطولة والتي أقيمت في سبتمبر الماضي في إيطاليا قد شهدت فوز القمزي بلقب الجولة وحلول شون في المركز الثاني في مشهد قوي بداية الموسم وتسعى الزوارق إلى دخول هذه الجولة بقوة من أجل الاستمرار في مشهد الصدارة وحمل اللقب لهذا الموسم والوصافة أيضاً.

وتقام أحداث الجولة بانطلاق سباق أفضل زمن يوم غد الخميس، ثم السباق الرئيسي الأول يوم الجمعة بعد غد، ومن ثم يوم تحضيري وسباق زمن ثان يوم السبت، ثم السباق الثاني والختامي للجولة يوم الأحد وإعلان هوية البطل للموسم الحالي.

منافسة صعبة

وتنتظر فريق أبوظبي منافسة صعبة في ظل وجود 40 نقطة تنتظر صاحب المركز الأول في هذه الجولة .

وتغادر بعثة الفريق اليوم برئاسة سالم الرميثي والمتسابقين ثاني القمزي وشون تورنتي والراديو مان جمعة القبيسي وناصر الظاهري بالإضافة للطاقم الفني المتواجد مسبقاً في مدينة فيجويرا التي تحتضن السباق وللمرة الأولى بالنسبة للمدينة.

وأكد سالم الرميثي على صعوبة مهمة الفريق ، خاصة وأنه يجب أن يحافظ على نفس المستوى من التميز وقال: مرحلة صعبة جداً من البطولة تنتظرنا في البرتغال، وأيام صعبة أمام المتسابقين، نريد أن ننهي هذه المرحلة بتحقيق المراكز الأولى كالمعتاد .

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