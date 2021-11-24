السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في شواطئ دبي السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً -الجولة الأولى من بطولة دبي- وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021 - 2022.

ويأتي السباق كاحتفالية لأهل البحر باليوم الوطني الـ 50 للدولة، عبر هذه التظاهرة الرياضية التراثية الكبيرة والتي ستجمع عدداً كبيراً من أفراد المجتمع على متن السفن المشاركة والتي ستبحر من عمق مياه الخليج حتى شواطئ دبي.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الكبير والمرتقب أمس حيث يستمر التسجيل حتى اليوم عبر البوابة الإلكترونية حيث تم إخطار جميع المشاركين بموعد السباق وإرسال اللوائح والشروط المحدثة إلى الجميع عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما باشر النادي التجهيزات في الإعداد والتجهيز للحدث الكبير بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومراسي بي أند أو ومجموعة نخيل البحرية ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة ياس)

حالة البحر

ويتابع النادي كافة التفاصيل المتعلقة بحالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة يوم السبت موعد السباق عبر التقارير اليومية والنشرة البحرية من المركز الوطني للإرصاد وعدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة حيث يحرص النادي دائما على تحقيق مبدأ الأمن والسلامة لجميع المشاركين وضمان وصولهم إلى خط النهاية بسلام.

ومن المقرر أن ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2021 - 2022 ثلاثة سباقات في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما الأولى يوم السبت المقبل والثانية في الثامن شهر يناير المقبل بينما سيكون ختامها مسك مع الجولة الثالثة سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي خلال شهر مايو القادم.

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