تتويج أبطال «دبي السوق الحرة» لتنس الشباب

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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فاز اللاعب الروسي غريغوري شيبيكي بلقب فردي الأولاد في بطولة دبي السوق الحرة الدولية لتنس الشباب، والتي اختتمت السبت في ملاعب نادي دبي - السوق الحرة بعد أن فاز في المباراة النهائية على التركي توبراك افسيباسي (6-1) و(6-2)، بينما فازت اللاعبة البلغارية إيفا بوسعد في فردي البنات بعد تغلبها على الروسية صوفيا ناغورنايا (6-3) و(2-6) و(1-6) وفي زوجي البنات فازت الشقيقتان انا واناستازيا فاشنيكو من أوكرانيا ببطولة زوجي البنات بعد فوزهن على الثنائي الصربية مرينا جوفانوفيج والليتوانية اميليا برانتي (6-4) و(7-7) و(10-3). وتوّج ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس الفائزين بالمراكز الأولى برفقة ممثلة السوق الحرة جاسمين ميكويوكو ومدير مجمع ملاعب نادي الطيران ديف كاتانتش واندريس خيمينيز مدير أكاديمية كلارك فرانسيس.

وبارك المرزوقي الفائزين متمنياً لهم المزيد من النجاح في المستقبل، وقال : يؤكد النجاح الكبير الذي أسفرت عنه النسخة الحالية للبطولة أن ما تتمتع به دبي في جميع الجوانب ومنها في استضافة البطولات والتنس على وجه التحديد أثمر بتطور هذه اللعبة على مستوى العالم، وأن التسهيلات التي تقدمها السوق الحرة بدبي للبطولة أسهمت بإخراج نسخة مميزة ، مضيفاً: يتم تنظيم هذه البطولة منذ سنوات في إطار التعاون بين الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس ولما تتمتع به دبي من مكانة عالمية في رياضة التنس.

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