إغلاق باب التسجيل في ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن إغلاق باب التسجيل في سباقات النسخة الثالثة لماراثون أدنوك أبوظبي الذي يقام بعد غدٍ، وذلك بعد اكتمال عمليات التسجيل ووصول عدد المشاركين إلى 12 ألف مشارك وفق الطاقة الاستيعابية المحددة للحدث الذي يقام وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية وأعلى معايير السلامة.

ويؤكد الإقبال المجتمعي الكبير على المكانة المرموقة لماراثون أدنوك أبوظبي ودوره المؤثر في تحفيز عموم فئات المجتمع على الممارسة والمشاركة الرياضية، واتخاذ الرياضة نمط الحياة اليومية في المجتمع، بما يدعم مؤشر جودة الحياة ويسهم في تحسين اللياقة البدنية لكل أفراد المجتمع.

وافتتحت أول من أمس فعاليات وأنشطة القرية الرياضية المصاحبة لماراثون أدنوك أبوظبي في مقر أدنوك، والتي أتاحت الفرصة لجميع المشاركين لاستلام الحقائب في جميع السباقات، وخوض تجربة مميزة للمشاركة بجميع الأنشطة التي توفرها القرية ومنصاتها المتنوعة التي تتضمن حصص اللياقة البدنية واليوغا والعديد من التمارين الرياضية، بجانب المناطق الترفيهية للأطفال إلى جانب منصات للفعاليات الرياضية العالمية التي ستقام خلال الفترة القادمة في أبوظبي، إضافة لفرق موسيقية وعروض فنية، ومنصات لرعاة الحدث.

مسار

وينطلق مسار ماراثون أدنوك من أمام المقر الرئيسي لشركة «أدنوك» المطل مباشرة على صرح زايد المؤسس، بينما يبدأ المشاركون في السباقات المجتمعية المصاحبة للحدث سباقهم من الشارع 18، والتي تشمل مسافات: 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات، وبعد خط البداية، يتجه كل المشاركين عبر الكورنيش في مسار يلتف حول قصر الحصن - أحد أعرق وأجمل المباني التاريخية الحجرية في العاصمة أبوظبي.

كما يمر المشاركون بالقرية التراثية، وسارية العلم، في منطقة كاسر الأمواج، ومن ثم الالتفاف حول «المارينا مول» وصولاً إلى شارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن مرة أخرى، ومن ثم العودة باتجاه خط النهاية على كورنيش أبوظبي في القرية المقامة خصيصاً للفعالية في الساحة الجنوبية من مقر أدنوك، في حين ينهي المشاركون في السباقات الأخرى الجري في الشارع 18 مقابل مركز استقبال أدنوك.

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