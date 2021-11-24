«تحدي دبي للجري» على شارع الشيخ زايد الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينطلق بعد غد الجمعة «تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي، إحدى أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة والذي سيقام على شارع الشيخ زايد، وقبل المشاركة في الفعالية يجب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.dubairun.com، وأخذ صورة عن رمز QR الذي سيمّكن المشاركين من دخول الفعالية واستلام قميص المشاركة من مركز دبي التجاري العالمي في أي وقت بين الساعة 12 ظهرًا حتى منتصف الليل اليوم وغداً، وبإمكان المشاركين استخدام مترو دبي لاستلام القمصان لضمان سهولة وسرعة الوصول إلى الموقع. وللعلم، فإنه يجب استلام قميص المشاركة قبل الحدث وارتدائه خلال التحدي، فمن دونه لن يسمح للمشاركين الانضمام إلى السباق. يعد التحدي فرصة رائعة لقضاء وقت ممتع مع العائلة، لذا يشّجع المشاركون على اصطحاب أطفالهم لاختبار مسار الـ5 كيلومترات المخصص للعائلات. يتوجب على الكبار التسجيل بشكل فردي، فيما ينبغي على الأطفال أن يكونوا برفقة أشخاص بالغين أثناء السباق.

حدث استثنائي

سوف يتحول شارع الشيخ زايد لمضمار ضخم مفتوح للجري لصباح واحد فقط في حدث استثنائي لا يفوّت، وسيكون بإمكان المشاركين الاختيار بين مسارين مميزين في قلب المدينة. يبدأ المساران بطول 5 كيلومترات و10 كيلومترات من شارع الشيخ زايد بالقرب من متحف المستقبل وينتهيان بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي، إلا أن المسار الأطول سيأخذ المشاركين في جولة إضافية حول دبي، مول ووسط مدينة دبي، وبرج خليفة. فيما يُنصح بالتحقق من الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات للحصول على معلومات وتحديثات إغلاق الطرق قبل التوجه إلى الفعالية.

برنامج

يبدأ «تحدي دبي للجري» في الساعة 6:00 صباحًا، ويمكن لأي شخص مشارك أن يتواجد في الموقع ابتداء من الساعة 4:00 صباحًا، وعلى المشاركين التوجه إلى محطة مترو المركز التجاري العالمي في حال مشاركتهم في مسار الـ 5 كيلومترات، أو محطة مترو أبراج الإمارات للمشاركين في مسار 10 كيلومترات، وسيتم إغلاق أجزاء من شارع الشيخ زايد والطرق المحيطة به من أجل التحدي، لذلك قد لا يتمكن المشاركون من المغادرة حتى انتهاء الفعالية في حال استخدامهم لسياراتهم للوصول إلى موقع الفعالية، وعلى جميع العدّائين المشاركين إنهاء جولة الجري بحلول الساعة 9:30 صباحًا.

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