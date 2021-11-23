مباريات مثيرة في كأس دبي للبادل تنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهدت الدورة الافتتاحية من كأس دبي للبادل تنس، إحدى أبرز الفعاليات على أجندة تحدي دبي للياقة، مباريات حماسية في ختام منافساتها ما قبل الأخيرة لبطولة الهواة، حيث استطاع الثنائي محمد خليفة وجامع سعيد، الفوز في منافسات الفئة (ج) على محمد الكتبي، وعبد الله بن سارود، 6-3 و6-4 على أرض ملعب زعبيل، كما نجح فرحان هدى، ومروان قيسي في حصد لقب بطولة الرجال للفئة (ج+)، وقدما أداءً رائعاً، وفازا أمام عمر إبراهيم وعبد الله الأميري 6-1 و 6-4 وانتزاع لقب البطولة بحضور جمهور عريض في ملعب بادل بوينت في رأس الخور.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فرحان هدى: تشهد رياضة البادل تنس، نمواً متسارعاً في الإمارات، وأشعر بالفخر لفوزي بلقب الدورة الأولى من كأس دبي للبادل تنس، كما أتطلع الآن إلى الفوز ببطولة دبي الدولية لأساتذة البادل تنس وتحقيق لقب أفضل لاعب في الإمارات.

وتنطلق منافسات بطولة الرجال للفئتين (أ) و(ب) بين 24 و27 نوفمبر، في أكاديمية البادل تنس العالمية بدبي، حيث تختتم المباراة النهائية في بطولة الهواة لكأس دبي للبادل تنس سلسلة المباريات المفتوحة التي استمرت لشهر كامل، والتي بدأت بدوري استثنائي تنافست على لقبه سيدات من مختلف أنحاء الإمارات بملعب جست بادل في ميناء راشد لمدة ثلاثة أيام بين 11 و13 نوفمبر.

ويتعاون كأس دبي للبادل تنس مع أكثر من 10 أندية بادل تنس لتوفير جلسات تدريب مجانية لتلبية تطلعات تحدي دبي 30×30، للحجز في جلسات التدريب المجانية، أو التسجيل في الدوري أو البطولة المخصصة لجميع الفئات والمستويات.

وقد استقطبت الدورة الأولى من كأس دبي للبادل تنس قائمة من الشركاء البارزين، بما في ذلك تحدي دبي للياقة 2021، ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للبادل تنس، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة ووب، والطاير للسيارات، ومستشفى وعيادات فاليانت، وشركة أوكادوك، وشركة بركات، وريد بُل، وشركة فيد فيت، وتطبيق واتروا.

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