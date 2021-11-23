«بيج رامي» وزيدان يشهدان «دولية الحبتور» لتنس السيدات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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شهد اليوم الافتتاحي من بطولة الحبتور الدولية الـ 24 لتنس السيدات، أولى المفاجآت، بخروج الصينية زينيا يانج المصنفة الثالثة على البطولة على يد الأوكرانية داريا سينجور، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6 – صفر و6 – 7 و6 – 1) في الجدول الرئيسي، كما فازت المصنفة السابعة ليسيا سوريكو على اللاعبة لينا جلوشكو بمجموعتين دون رد (6 – 3 و7 – 5)، وفازت الروسية انستازيا جاسانوفا على الكازاخستانية أنا دانيللا بمجموعتين نظيفتين (6 – 1 و 6- 4)، وفازت البلغارية فيكتوريا توموفا على الهولندية ليزلي باتيناما بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6 – 1 و6 – 4)، وفازت السلوفاكية فيكتوريا كوزوفا على اليابانية مي حونتاما بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، في مباراة استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، حيث أسفرت نتائج المجموعات الثلاث عن خسارتها المجموعة الأولى 5 أشواط مقابل 7 أشواط ثم (6 – 3 و6 – 3).

وأعربت نورة بدوي مديرة البطولة، عن سعادتها البالغة بالمستوى الفني المتميز الذي ظهرت به اللاعبات في اليوم الافتتاحي، مما أعطى زخماً كبيراً وبعداً إعلامياً وترويجياً غير مسبوقين.

ووجهت الشكر إلى مجموعة الحبتور التي عودت كل محبي وعشاق اللعبة بتقديم كل ما هو جديد في هذه البطولة التي ساهمت على مدى 24 عاماً في نشر اللعبة بالمنطقة وأصبحت جسراً للاعبات الصاعدات للعبور منها إلى العالمية، كما أن تزامن المنافسات مع احتضان الإمارات للحدث العالمي الأبرز بدبي وهو إكسبو 2020 الذي أحدث ثورة في تنظيم الأحداث في العالم، إلى جانب فعاليات معرض دبي الدولي للطيران قد ضاعف من النجاحات التي تحققت في النسخة الماضية.

زيارة وتحفيز

قام النجم العالمي المصري بيج رامي «مستر أولمبيا»، ومواطنه النجم الكروي الشهير محمد زيدان بزيارة البطولة لشد أزر اللاعبة المصرية ساندرا سمير.

وقال بيج رامي إنه سعيد بقضاء شهر العسل في دبي، فهي واحدة من أفضل الوجهات السياحية بالنسبة له، مؤكداً أنه يعشقها لكونها مدينة ساحرة ولا يشعر أحد فيها بالاغتراب.

وأشاد مستر أولمبيا، بروعة التنظيم ودقته وكم اللاعبات المشاركات، والمستوى الذي شاهده في اليوم الأول، مؤكداً أنه سيحضر وصديقه محمد زيدان مباراة الزوجي لمواطنته ساندرا سمير اليوم الأربعاء ويأمل أن تفوز وتشق طريقها نحو نهائي البطولة.

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