00
إكسبو 2020 دبي اليوم

إعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي عن الفائزين في جائزة  محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها الـ 11.

طباعة Email
↑ أعلى