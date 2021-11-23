إعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

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أعلن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي عن الفائزين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها الـ 11.

سمو الشيخ #منصور_بن_محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي يشهد حفل الإعلان عن الفائزين في جائزة #محمد_بن_راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها الـ 11@sheikhmansoor

@DubaiSC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CULByxFI9k — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 23, 2021

جائزة الشخصية العالمية: معالي عمران خان رئيس الوزراء في جمهورية باكستان وذلك تقديرا لجهوده في وضع منتخب باكستان بين أقوى منتخبات العالم في رياضة الكريكت @sheikhmansoor@ImranKhanPTI@DubaiSC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/SwbhhAWfFn — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 23, 2021

جائزة الشخصية العربية: الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية كونه نجح منذ رئاسته اللجنة الأولمبية القطرية في العام 2015 في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية العالمية @sheikhmansoor@JoaanBinHamad@DubaiSC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vM3GoPrDvs — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 23, 2021

جائزة الرياضي المحلي: #علي_مبخوت لإنجازاته وأرقامه التاريخية على المستوى المحلي والعالمي حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات والهداف التاريخي للدوري الإماراتي ودخل ضمن القائمة الذهبية لهدافي العالم التاريخيين@sheikhmansoor@alimabkhout07 pic.twitter.com/2qEQXi7hrz — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 23, 2021

جائزة الإداري المحلي: أنس ناصر العتيبة وذلك لفوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة@sheikhmansoor@DubaiSC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6g74zD4Zc1 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 23, 2021

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