انتخابات مجلس إدارة اتحاد الطائرة اليوم

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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تجرى اليوم، انتخابات مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة الطائرة، ويتنافس في الرئاسة ،الدكتور أحمد المطوع «النصر»، وعبدالله الدرمكي «العين»، فيما اعتذرت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عن عدم إكمال الانتخابات. ويتنافس في العضوية عبدالعزيز السلمان «حتا»، عبدالله المهيري «شباب الأهلي»، عوض المنصوري «بني ياس»، باسم النقبي «خورفكان»، علي المانع «الجزيرة»، علي بن تميم «كلباء»، جمال المطروشي «عجمان»، وأسامة قرقاش «الوحدة». وفاز بالتزكية منصور الكتبي «مليحة»، بمقعد الشباب ونورة الحمر «مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»، بمقعد العنصر النسائي.

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