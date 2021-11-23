أحمد بن محمد: الإمارات تسهم في تطوير الحركة الأولمبية عالمياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع جميع الأطراف، لتنمية وتطوير الحركة الأولمبية على المستويين المحلي والعالمي، وأشار سموه في مناقشته مع أوتابيك عمروف، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لدى استقباله، أمس، في مركز دبي المالي العالمي، أبرز التطورات على الساحة الأولمبية والاستحقاقات الرياضية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، واستعرض اللقاء الآليات والخطط، التي ينفذها المجلس لتعزيز الحركة الأولمبية على صعيد قارة آسيا.

جاء الاستقبال على هامش وجود أوتابيك عمروف في دبي لحضور اجتماع الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي، وتعرف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم من الضيف الزائر على استعدادات المجلس الأولمبي الآسيوي لأجندة الدورات والأحداث الرياضية الآسيوية، ومنها النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بالصين، «سبتمبر 2022»، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب المقررة في شانتو الصينية، ودورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب «طشقند 2025»، وتم استعراض قرارات «العمومية»، ومنها منح السعودية حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الـسابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية للعام 2025، وكمبوديا، استضافة النسخة 5 من «الألعاب الآسيوية للشباب 2029»، الموافقة على مقترح تغيير مسمى لجنة المرأة والرياضة بالمجلس إلى لجنة المساواة بين الجنسين.

حضر اللقاء محمد بن سليّم، أمين عام اللجنة الأولمبية، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة.

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