«ديب دايف دبي».. فخامة المكان

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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تقام احتفالية الإعلان عن الفائزين في الدورة 11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في «ديب دايف دبي» أكبر حوض للغوص في العالم، وهو مكان فخم في قيمة الحدث والمكانة التي حققتها الجائزة على الساحة العالمية.

وتم افتتاح «ديب دايف دبي» في يوليو 2021، لتدخل به دبي موسوعة غينيس، حيث تم تعبئة الحوض بنحو 14 مليون لتر من المياه ليصبح الأعمق في العالم، إذ يعادل 6 مسابح أولمبية، ويحتضن الحوض بيئتين حيويتين تحت الماء، بالإضافة إلى غرفة جافة على عمق 6 و21 متراً، ومزود بنحو 56 كاميرا تغطي جميع زواياه، إضافةً إلى أنظمة متطورة للصوت والإضاءة التعبيرية.

ويوفر الحوض مجموعة منوعة من أنشطة الغوص والسباحة التي تلائم كافة الفئات، بدءاً من المبتدئين الذين سيقومون بالسباحة والغوص لأول مرة، وصولاً إلى هؤلاء المحترفين الذين يمتلكون شهادة للغوص، وتتضمن قائمة الأنشطة غوص السكوبا والغوص الحر، كما ينظم «ديب دايف دبي» دورات تكوينية في الغوص.

ويضم ديب دايف دبي أكبر استوديو للأفلام تحت الماء على مستوى المنطقة، حيث يحتضن غرفة تحرير وسائط مع جدار فيديو متعدد الشاشات، بالإضافة إلى 56 كاميرا مثبّتة تحت الماء، ناهيك عن نظام الإنارة الذكي والمكون من 164 ضوءاً منتشراً في جميع أنحاء الحوض، إذ يمكن ضبطها وتعديل شدّة إنارة كل منها للحصول على بيئات وأجواء مختلفة.

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