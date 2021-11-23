تفاصيل ماراثون أدنوك أبوظبي في مؤتمر صحافي غداً

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

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يعقد مجلس أبوظبي الرياضي الجهة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الراعي الرسمي للحدث العالمي، مؤتمراً صحفياً غداً الساعة 11 صباحاً بمقر المجلس في مدينة زايد الرياضية، للإعلان عن تفاصيل الماراثون. وكانت مجموعة من أصحاب الأرقام القياسية قد أكدت مشاركتها في الماراثون ، إذ ستشارك في فئة نخبة السيدات العداءة البحرينية يونيس تشومبا صاحبة المركز 65 في التصنيف العالمي ، كما تشارك أيضاً الإثيوبية بيتلهم موجس التي يبلغ رقمها القياسي الشخصي ساعتين و23 دقيقة و38 ثانية.

وفي فئة الرجال، أكد العداء الكيني تيتوس إيكيرو حضوره في النسخة الثالثة ، وسيشارك أيضاً العداء الكيني بارناباس كيبتوم .

وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن ماراثون أدنوك أبوظبي يمثل قيمة مهمة في أجندة الفعاليات الرياضية العالمية .

وتوجه الرميثي بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، تثميناً لدعمها المتواصل لقطاع الرياضة المجتمعية.

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