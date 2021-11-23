المؤتمر الدولي للرياضة يختتم اليوم

المصدر: (الشارقة-البيان الرياضي)

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تختتم اليوم في قصر الثقافة بالشارقة فعاليات المؤتمر الدولي الأول الرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع والذي تنظمه جمعية الاجتماعيين تحت رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأقيمت 4 جلسات أمس ، تناولت الأولى تجارب الهيئات والمؤسسات المحلية في العمل الاجتماعي تحدث في الجلسة كل من ميرزا الصايغ والمهندس فتحي عفانة وعبدالله بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية والذي أكد حرص الجمعية على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بخصوص مد يد العون لكل الفئات المتعثرة.

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