كأس سوق دبي الحرة العالمي للغولف غداً

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

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تنطلق غداً منافسات كأس سوق دبي الحرة العالمي للغولف، على مضمار نادي مونتغمري للغولف بدبي، وبعد غدٍ في نادي خور دبي للغولف واليخوت، على التوالي، وذلك بمشاركة ما يزيد على 85 لاعباً من كبار تنفيذيي قطاع الأسواق الحرة وتجزئة السفر في العالم.

تقام الدورة السنوية الـ 28 للحدث، وفق نظام الدعوة، ويشارك فيها هذا العام نحو 45 لاعباً.

وأبدى كولم ماكلوكين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، سروره بعودة دورة الغولف هذا العام، واعتبرها احتفالاً ترحيبياً بصناعة الأسواق الحرة، وقال: «شهدنا تجاوباً رائعاً على إقامة البطولة هذا العام، وبالرغم من تغيب بعض أصدقائنا بسبب قيود السفر التي فرضها كوفيد 19، نحن سعداء بتمكن الكثيرين من القدوم إلى دبي، والمشاركة في الحدث، ونرحب بعودة ديز سميث، لاعب الدورة المحترف».

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