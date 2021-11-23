المنصوري يهدي الإمارات أصعب ذهبيات «عربية الدراجات»

المصدر: القاهرة- محمد أبو إسماعيل

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حصل منتخب الإمارات للدراجات على أصعب وأقوى ميدالية ذهبية في بطولة المضمار بالبطولة العربية المجمعة في القاهرة، عقب فوز أحمد المنصوري بالمركز الأول في سباق الأومنيوم والمكون من 4 مراحل وهي (سكراتش- تيمبو- إقصاء- النقاط) وهو السباق الأولمبي، بعد خطة إماراتية أبعدت المنافسين عقب مشاركة البطل الإماراتي يوسف ميرزا بالسباق من أجل تتويج زميله لإبعاد أقوى المنافسين .

حضر السباق الأخير والتتويج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، رافقه الأمين العام ياسر الدوخي، وحرصا على التواجد في منطقة السباقات واستقبال كل أفراد نجوم المنتخب عقب نهاية السباقات.

وعقب نهاية السباق أثنى المنصوري على التضحية الكبيرة التي قام بها يوسف ميرزا .

وواصلت البعثة حصد الميداليات الملونة في بطولة المضمار، حيث وصل عدد الميداليات حتى ختام الفترة الصباحية مساء أمس إلى 32 ميدالية ملونة .

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