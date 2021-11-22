«عربية التجديف» تنطلق الخميس بالشارقة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه الأنظار حالياً إلى شاطئ الحمرية مجدداً نهاية الأسبوع الحالي، موعد انطلاقة النسخة الأولى للبطولة العربية للتجديف المقررة لها الخميس المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، بعد أسبوع واحد من تنظيم النسخة الأولى لبطولة الخليج، التي حصلت فيها الإمارات على اللقب في جميع الفئات.

ويواصل مجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية الرياضي عملهما في ترتيبات تنظيم الحدث بالتعاون مع شركاء البطولة من جهات محلية ودولية، لتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات للوصول إلى تنظيم مميز بحسب ما أكده جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس نادي الحمرية الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، حيث أشار إلى أن اللجنة العليا برئاسة عبد الملك جاني وأعضاء اللجنة وكافة الشركاء والفرق التنظيمية تواصل عملها ليلاً ونهاراً، من أجل تنظيم يليق ومكانة الدولة الرياضية وإمارة الشارقة في تنظيم الأحداث والبطولات.

وأوضح أن البطولة العربية للتجديف الشاطئي تشهد مشاركة 15 دولة عربية، وهو عدد كبير يمثل منصة دولية للتحدي الرياضي، لا سيما في أجواء التعافي، الذي تشهده دولة الإمارات وعودة الأنشطة الرياضية والمنافسات الدولية.

أشار الشامسي إلى أن البطولة التي ستقام على شاطئ الحمرية وجار الإعداد لها وفق ترتيبات دقيقة من قبل اللجنة العليا المنظمة لإبراز مكانة دولة الإمارات في الاستضافة وتسخير كافة الإمكانات والطاقات في إمارة الشارقة.

وأفاد بأن اللجنة المنظمة ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء والكوادر البشرية والإمكانات العالية، التي جهزها مجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية، تعمل على وضع أعلى المعايير في التحكيم في نتائج المتسابقين فضلاً عن رفع نسب الأمان بشكل عال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز