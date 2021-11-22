ختام رائع لأساتذة بولينغ ذوي الإعاقة السمعية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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تواصلت منافسات الموسم الرياضي 2021-2022 للجنة الإمارات لرياضة الصم، حيث أختتمت بطولة الأساتذة للبولينغ على صالة خليفة الدولية للبولينغ.

وقد أسفرت النتائج عن حصول لاعب نادي دبي حسين احمد على المركز الأول بعد أن حقق 213 نقطة بفارق 22 نقطة، عن زميله في النادي نفسه طارق شهاب مراد، صاحب المركز الثاني بـ 191 نقطة، وجاء في المركز الثالث مطرالرميثي من نادي العين لأصحاب الهمم برصيد 184 نقطة.

وشملت نتائج الترتيب العام للاعبين في الموسم الجاري، حصول لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم أيمن سالم المقبالي على المركز الأول برصيد 4920 نقطة، تلاه طارق شهاب مراد لاعب نادي دبي أيضاً بعد حصوله على 4643 نقطة، وفي المركز الثالث جاء لاعب النادي نفسه، علي حسن الجابر برصيد 4549 نقطة.

وبحصول لاعبي نادي دبي لأصحاب الهمم على صدارة الترتيب في جميع المسابقات، استحق النادي أن يفوز بلقب أفضل نتائج على مدار بطولات البولينغ.. كما جاء لاعب نادي دبي وليد محمد أرجمند في صدارة اللاعبين الذين حققوا أعلى النتائج حين أحرز 279 نقطة.

وعلى هامش مسابقات الأساتذة، تم تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة خماسي البولينغ، التي أقيمت في وقت سابق، حيث جاء الترتيب على التوالي، بحصول فريق نادي دبي لأصحاب الهمم على المركز الأول، ثم نادي العين في المركز الثاني، وفي المركز الثالث نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

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