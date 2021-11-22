«أبوظبي الرياضي» يفتح باب التطوع لمونديال السباحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن فتح باب التطوع والمشاركة في دعم العمليات التنظيمية لمنافسات بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة «25 متراً» ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية، اللذين يقامان في الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر المقبل في جزيرة ياس.

ودعا مجلس أبوظبي الرياضي الراغبين بالتطوع ممن تبلغ أعمارهم 16 سنة فما فوق، للتسجيل وخوض فرص التطوع التي لا تتطلب خيارات توافر خبرات سابقة، من أجل الحصول على فرصة تقديم الدعم للحدث الرياضي المرموق، حيث تشمل الأدوار التطوعية المتاحة مساعدة الرياضيين والمنظمين أثناء تنظيم منافسات المهرجان والبطولة، والعمل على تلبية احتياجات وسائل الإعلام ضمن المركز الإعلامي، والقيام بالأعمال اللازمة في موقع الحدث، وغيرها من الأعمال المتنوعة.

ويمكن للمتطوعين طلب الترشح للمشاركة عن طريق برنامج المتطوعين التابع لمجلس أبوظبي الرياضي، وبرنامج المارشال الإماراتي، واتحاد الإمارات للسباحة، بالإضافة إلى أندية السباحة، كما يمكن للراغبين بالانضمام إلى فريق التطوع تسجيل اهتمامهم عبر الموقع الإلكتروني: www.volunteers.ae.

وتشهد بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً» مشاركة أكثر من 1000 رياضي من 180 دولة للتنافس على مدار 6 أيام ضمن 44 مسابقة للرجال والسيدات في مختلف الأنواع الأربعة: وهي السباحة الحرة والصدر والظهر والفراشة، إلى جانب السباق الفردي المتنوع والتتابع.

وتقام المنافسات في الاتحاد آرينا التي ستتحول إلى وجهة مائية لاستضافة الحدث.

فرصة مهمة

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا أن نستضيف من جديد حدثاً دولياً بارزاً في أبوظبي، ونرحب بمشاركة أكثر من 1000 رياضي في جزيرة ياس خلال شهر ديسمبر القادم، ويعد الحدث فرصة مهمة ليشاركنا المتطوعون فرص تنظيم فعاليات عالمية بهذا الحجم والاستفادة من الخبرات التنظيمية في حفاوة الترحيب بالضيوف وإبراز قيم المجتمع الإماراتي الأصيل للعالم أجمع».

وأضاف: «نفخر بالدور البارز للمتطوعين في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية التي يقيمها مجلس أبوظبي الرياضي، وسوف يكون تواجدهم في تنظيم بطولة العالم للسباحة ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية محطة مهمة في مشوارهم لتنمية مهاراتهم التنظيمية وتعزيز فرص وآفاق التعاون ومساعدة الرياضيين والوفود العالمية في الحدث والأنشطة والفعاليات المصاحبة، ما يمثل بصمة جديدة في مسيرة التعاون والتطوع من أجل مساعدتنا في تحقيق النجاح للحدث العالمي الذي تحتضنه أبوظبي للمرة الأولى».

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