42 دولة تؤكد مشاركتها في «أبوظبي غراند سلام للجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أكدت 42 دولة مشاركتها في بطولة أبوظبي «الخمسين» غراند سلام للجودو لعام 2021، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتباراً من الجمعة المقبل وحتى الأحد نوفمبر بصالة «جوجيتسو أرينا» في أبوظبي.

وضمت قائمة المشاركة بعد إغلاق باب التسجيل 234 لاعباً من 42 دولة على ضوء تأكيد المشاركة وحجوزات الفنادق مما يؤهلهم لحضور قرعة البطولة المقرر لها عصر الخميس المقبل بفندق الوحدة ملينيوم في أبوظبي عبر تقنية الفيديو بمشاركة ممثلي المنتخبات المعتمدة.

وشملت قائمة الدول المشاركة 3 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، بجانب منتخب اليابان حامل اللقب ومنتخبات كل من استراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، والصين تايبيه، وكولومبيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، وبريطانيا، والمجر، وأيرلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، وقرغيزستان، ولتوانيا، ومنغوليا، وهولندا، وباكستان، وبولندا، والبرتغال، ومولدوفيا، ورومانيا، وروسيا الاتحادية، والسنغال، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وطاجيكستان، وتركيا، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوزبكستان.

تحضيرات

من جانب آخر - بدأت مساء أمس بصالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي تدريبات منتخبنا الوطني الشاب المشارك في منافسات البطولة وضمت قائمته 10 لاعبين هم خليفة الحوسني الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، وعلي حسن الدرمكي في وزن فوق 100 كجم،إضافة إلى 8 لاعبين صاعدين تحت 20 سنة في مختلف الأوزان هم أحمد جاسم الثميري، وعلي اليماحي، وأحمد فيصل النقبي، وسعيد خميس النقبي، ومصبح الشامسي، وعيسى البدري، وحارب عبد الرحمن جمعة، وراشد الحوسني، بإشراف المدرب الياباني أشيدا كوكي.

وأشاد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو باستضافة دولة الإمارات لختام بطولات الغراند سلام للجودو لعام 2021 مؤكداً ثقته في اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي لتوفير كافة متطلبات النجاح استثماراً للخبرات المتراكمة لكادر الاتحاد والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح البطولات الماضية التي نالت ذهبية التميز.

وأضاف:«الإمارات دائماً تملك كل قدرات التنظيم المبهر لكافة الأحداث، لقد نجحنا في الاتحاد الدولي للجودو في التضامن والتماسك خلال فترة جائحة كورونا، لتأتي جولة أبوظبي متزامنة مع عدة مناسبات في إمارات السلام، لتتجدد الاحتفالية في أبوظبي غراند سلام استمراراً لمسار التحدي والتنافس، الذي شهدناه في طوكيو وسيستمر للوصول لأولمبياد باريس 2024».

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