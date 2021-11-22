شباب الأهلي يواصل صدارته لدوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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واصل شباب الأهلي تصدره لدوري العام لكرة السلة برصيد 17 نقطة بعد فوزه خارج ملعبه على مضيفه البطائح بنتيجة 90 -69 ضمن الجولة التاسعة، ورغم فارق الـ 21 نقطة في النتيجة، إلا أن شباب الأهلي وجد صعوبة في البداية، حيث تقدم في الربع الأول 28-17 ورد البطائح في الثاني 25 - 13 ثم عاد شباب الأهلي وتقدم في الربعين الثالث والرابع 28-14 و21-13.

وفي ملعبه فاز الشارقة على ضيفه الوحدة بنتيجة 89 -62، ونجح في قلب تأخره في الربع الأول 17-22 لفوز عريض بفضل فوزه في بقية الفترتين الثانية والثالثة 26-10 و28-7 قبل أن يخسر الفترة الرابعة 18-23.

ونجح الوصل في العودة بنقطتي الفوز من ملعب مضيفه النصر بالفوز عليه 89-76، وتبادل الفريقان الفوز في الفترات الأربع، حيث تقدم الوصل في الربعين الأول والثاني 25-16 و26- 18، فيما كسب النصر الربعين الثالث والرابع 20-18 و22-20 ولكن لم يكن كافياً في العودة بالنتيجة النهائية التي ذهبت للوصل.

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