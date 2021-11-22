معسكر مصر يجهز اليد للخليجية والآسيوية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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غادرت صباح اليوم الاثنين بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد متوجهة إلى القاهرة لإقامة معسكرها الخارجي، الذي يمتد حتى الثالث من ديسمبر المقبل، ضمن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 4 - 10 ديسمبر المقبل، والبطولة الآسيوية العشرين، المقرر إقامتها في جدة السعودية من 18-31 بالشهر ذاته، وهي المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال في بولندا والدنمارك 2023.

وتعتبر مشاركة منتخبنا في الدورة الخليجية محطة مهمة للمشاركة في البطولة الآسيوية، وتأتي هذه المشاركة ضمن محطات الإعداد التسع لمنتخبنا الوطني، التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب.

يرأس بعثة المنتخب الوطني لليد خلال معسكره الخارجي عبد الله الكعبي عضو اتحاد اللعبة رئيس لجنة المنتخبات، وتضم الجهاز الفني المكون من المدرب سفيان حيواني ومساعده صقر عبيد، والإداري عادل مصبح الشامسي و25 لاعباً وهم: وحيد البلوشي ومحمد إسماعيل وأحمد هلال ورحمة غالب وشهاب البلوشي وطارق شاهين وإبراهيم القرص وفراس البلوشي وأحمد الظنحاني ومحمد عبد الله محمد عبد الله وسيف الأنصاري وضاحي الياسي وخالد سعيد وراشد فراموز وعمر خليفة وعبد الرحمن هميس ويوسف بلال ومرزوق أحمد وجمعة خالد وحمد إسماعيل وسلطان سعيد وأاحمد الخليفي ورائد سعيد ومبارك عبد الله.

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