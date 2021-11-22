شرطة دبي تنظم فعالية «مشي القادة» دعماً لـ«تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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في إطار مشاركتها في تحدي دبي للياقة، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز شرطة الخيالة، فعالية «مشي القادة»، في المركز، بمشاركة اللواء خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، وموظفي المركز.

وأشاد العظب بالمشاركين من موظفي المركز في الأنشطة الرياضية، وتفاعلهم في رياضات المشي، وكرة القدم، وكرة الطائرة، وشد الحبل، وركوب الخيل، حرصاً على تحقيق الأهداف المرجوة من تحدي دبي للياقة، والذي يهدف لتعزيز الثقافة الرياضية بين كافة شرائح المجتمع في دولة الإمارات، كأسلوب حياة صحي مستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي كعاصمة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.

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