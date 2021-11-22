«الرياضات الجوية» يشيد بنجاح جولة دبي لـ«هايك وفلاي»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج - تصوير - غلام كاركر

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وجه اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه ورعايته الكريمة لبطولة دبي الدولية الأولى للهايك وفلاي والتي تقام لأول مرة بالشرق الأوسط ما كان له أكبر الأثر في النجاح الذي عرفته البطولة في جولتها الأولى بدبي.

وقال نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد: سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يقدم لنا دعماً بلا حدود له ولولا هذا الدعم ما كان للاتحاد أن يستمر وأن يفي بالتزاماته الدولية ويستضيف مثل هذه الأحداث العالمية.

وقال النيادي: إن تزامن بطولتنا مع إكسبو 2020 ومعرض دبي الدولي للطيران أسهم في أن تتحول البطولة إلى حدث عالمي مدوٍ يشارك به 25 طياراً من أميز أبطال العالم، حيث تحتاج اللعبة لياقة بدنية عالية ومهارة الإقلاع والتحليق والهبوط.

وكشف النيادي النقاب عن أن منتخب الإمارات للعبة سيشارك في البطولات المقبلة بعد أن يخضع لمعسكر إعدادي عالي المستوى.

مردود إيجابي

وحول منافسات أولى جولات البطولة «جولة دبي» والتي شهدها فندق شاطئ العنوان قال يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة للبطولة: الجولة تركت انطباعاً جيداً جداً لدى الجمهور والمشاركين بفضل المنافسات القوية والمكان الساحر الذي يتمتع به موقع فندق شاطئ العنوان.

وفاز الطيار النمساوي تومي فان بريش بالجولة الأولى، فيما حل ثانياً الطيار الفرنسي تانجوي ايجي واحتل الطيار الإيطالي آرون اوروغاتي المركز الثالث.

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