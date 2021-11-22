3 جولات في مونديال «الإكس كات» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ينظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية 3 جولات من بطولة العالم للزوارق السريعة «الإكس كات» وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 14 فريقاً من مختلف دول العالم.

وجاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش نادي الفجيرة البحري بحضور أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات، وباسكولي مسؤول العمليات اللوجستية بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

اكتمال التجهيزات

في بداية المؤتمر رحب أحمد البلوشي بالحضور مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أكملت التجهيزات الفنية واللوجستية، من أجل انطلاقة الحدث واستقبال ضيوف البطولة العالمية من المتسابقين، وأطقم الفرق الفنية والإدارية، إضافة إلى لجان التنظيم والتحكيم والسلامة الدولية.

وأشاد البلوشي بتعاون نادي دبي البحري مع نادي الفجيرة في تنظيم مثل هذه الأحداث منوهاً إلى أن محركات قوارب الإكس كات التي تعد صناعة إماراتية خالصة ستعاود الدوران من جديد بعد توقفها للعامين الماضيين بسبب تفشي جائحة كورونا لافتاً إلى أن باكورة سباقات الإكس كات تنطلق من إمارة الفجيرة التي ستنظم 3 جولات رئيسية بمشاركة نخبة من أفضل المتسابقين عالمياً بالإضافة للزوارق الإماراتية والتي تشارك أيضاً في الحدث بدءاً من الفيكتوري تيم وفريقي أبوظبي والفجيرة.

برنامج السباق

وتحدث البلوشي عن برنامج السباق والذي سينطلق اعتباراً من 29 الجاري ويشهد يوم الثلاثاء 30 نوفمبر الجاري انطلاقة التجارب الرسمية وسباق أفضل زمن، وفي يوم 1 ديسمبر تقام الجولة الأولى من جائزة الفجيرة الكبرى إلى جانب مسيرة الزوارق احتفاءً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات وفي اليوم التالي 2 ديسمبر يقام سباق كسر الكيلو، وتنطلق جائزة الفجيرة الكبرى الجولة الثانية ويوم 3 ديسمبر تقام التجارب الحرة وكأس الفجيرة لسباق السرعة ليكون الختام يوم السبت 4 ديسمبر بإقامة سباق أفضل زمن إلى جانب انطلاقة جائزة الفجيرة الكبرى الجولة الثالثة والأخيرة.

صناعة إماراتية

بدوره أشاد محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالترتيبات اللوجستية التي يقوم بها نادي الفجيرة البحري حالياً تمهيداً لانطلاقة الحدث الأبرز عالمياً على مستوى الزوارق السريعة الإكس كات والتي تعتبر صناعة إماراتية خالصة، وأضاف، ينتظر عشاق الرياضات البحرية ومحبو رياضة الزوارق السريعة في العالم انطلاقة رائعة وواعدة للحدث الكبير في الفجيرة، الذي بات محط أنظار الجميع نظراً للانتشار الكبير ووصوله إلى قارات العالم بشكل سريع، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخريطة الدولية كون أن هذه البطولة ولدت من الإمارات، وانطلقت إلى العالم مشيراً إلى أن الحدث سيشهد مشاركة 14 زورقاً ستكون على أهبة الاستعداد لخوض التحدي المرتقب.

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