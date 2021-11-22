الإمارات تقدم أنجح نسخة في بطولة العالم للكاراتيه

المصدر: دبي- علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت الإمارات، ممثلة باتحاد الكاراتيه، ومجلس دبي الرياضي، واحدة من أنجح نسخ بطولة العالم للكاراتيه، بعدما أسدل الستار على أحداث النسخة 25، أول من أمس، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في «مجمع حمدان الرياضي»، الشاهد على الإبهار الإماراتي في «مونديال دبي»، الذي حظي بمشاركة قياسية وصلت إلى أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، مثلوا 117 دولة، وأقيم خلال الفترة من 16 حتى 21 نوفمبر الجاري، واشتمل على بطولة لأصحاب الهمم.

في ختام المنافسات، توج نجوم ونجمات اليابان، بلقب النسخة الـ 25، برصيد 7 ميداليات، 4 ذهبيات وفضية وبرونزيتان، فيما حل أبطال وبطلات مصر ثانياً بـ 8 ميداليات، 3 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات، والظفر بلقب بطولة أصحاب الهمم

النسخة الأنجح

حرص اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، على تهنئة البعثة المصرية، والإشادة باللاعبين واللاعبات، الذين قدموا أداء أسعد العرب جميعاً، كما قدم التهنئة، الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي، الذي عبر عن سعادته بالنجاح الكبير للبطولة التي وصفها بأنها الأنجح تنظيمياً في تاريخ بطولات العالم للكاراتيه.

شكراً للمتطوعين

كما التقى اللواء «م» الرزوقي مع المتطوعين في البطولة من مؤسسة الإمارات، «برنامج تكاتف» من أبناء الدولة، وشكرهم على جهودهم المخلصة، وتعاملهم المميز مع المشاركين والضيوف، حيث كانوا من أسباب نجاح البطولة، متمنياً لهم دوام النجاح في مشاركاتهم التطوعية في الأحداث والبطولات، التي يتم تنظيمها في مختلف مدن الدولة، فيما قدّم راشد آل علي، مدير البطولة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، التهنئة للفائزين، وأشادوا بجهود المتطوعين، وفرق عمل البطولة.

فارق الميدالية

وعلى صعيد متصل، عبرت البعثة المصرية عن سعادتها بتحقيق النتائج المميزة في «مونديال دبي» للكاراتيه، وقال عبدالفتاح النجار، المدير الفني للمنتخب المصري: ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا التوقف عند حاجز الـ 8 ميداليات، وبالتالي عدم الفوز بلقب البطولة بفارق ميدالية ذهبية واحدة عن اليابان، ولكننا نجحنا بتشريف «كاراتيه العرب»، بعدما خضنا مراحل إعداد استغرقت عاماً كاملاً، واشتملت على معسكرات، ومشاركات، أهمها في أولمبياد طوكيو، ولن نتوقف عند هذا الحد، بل أمامنا مشاركة مهمة بعد أيام قليلة في بطولة أفريقيا في القاهرة 3 ديسمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز