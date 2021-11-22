سيف الشامسي يشهد فعالية «الموانع للياقة والتحدي» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة انطلاقة فعالية لعبة (الموانع للياقة والتحدي)، التي اشتملت على رياضة السباحة والجري و5 محطات للياقة والتحمل، وتهدف هذه المسابقة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، ورفع درجة الجهوزية الأمنية واللياقة البدنية لرجل الأمن.

ويأتي ذلك استمراراً لفعاليات مبادرة الخمسين الرياضية، التي تم إطلاقها تزامناً مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي بتنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي سوف تستمر مدة خمسة أشهر على التوالي.

وشهدت الفعالية منافسات مثيرة، وحماساً واضحاً بين اللاعبين، بمشاركة 10 فرق من مختلف الإدارات الشرطية بالقيادة، والتي بلغ عدد المشاركين فيها 60 مشاركاً.

وأسفرت المشاركات عن تفوق فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية وحصوله على المركز الأول، فيما حصل فريق أكاديمية العلوم الشرطية على المركز الثاني، وحصول فريق الإدارة العامة للعمليات المركزية على المركز الثالث.

وفي نهاية الفعالية كرم اللواء سيف الشامسي الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى على المستوى الفرقي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على إقامة الفعاليات الرياضية المختلفة التي تهدف إلى انتهاج رجل الأمن أسلوب حياة صحياً مضمونه ممارسة الرياضة بشكل يومي للحفاظ على مستوى عالٍ من اللياقة البدنية، موضحاً جانب المتعة الرياضية المائية وتوافر البيئة النموذجية الجاذبة لعشاق الرياضات البحرية، والتي استشعرها المشاركون لافتاً إلى الإقبال الواضح والاهتمام الكبير منهم وحرصهم على تحقيق مراكز متقدمة فيها.

شركاء

وعلى هامش الفعالية كرم القائد العام لشرطة الشارقة، بلدية الحمرية بحسبانها أحد الشركاء الفاعلين والمتعاونين على إنجاح البطولة ويمثلها أحمد السويدي.

إلى جانب تكريم المساعد الأول إسماعيل يوسف من إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والذي يعد أحد المخضرمين والمشاركين في الأنشطة الرياضية المختلفة التي تنظمها القيادة.

ومن جانبه عبر الرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية عن شكره وامتنانه للقيادة العامة لشرطة الشارقة على الدعم اللامحدود والرعاية التي تقدمها للفعاليات الرياضية المختلفة للارتقاء بمستوى رجال الأمن من مختلف الجوانب الرياضية والاجتماعية وتحقيق الأهداف المنشودة.

مشيراً إلى أن مبادرة «الخمسين» الرياضية، استهدفت إبراز معالم إمارة الشارقة، لما تتضمنه من طبيعة تستهوي عشاق الرياضات البحرية والصحراوية والجبلية.

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