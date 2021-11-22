افتتاح مثير في «دولية الحبتور» لتنس السيدات

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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شهد اليوم الافتتاحي من بطولة الحبتور الدولية الـ24 لتنس السيدات 12 مباراة، بينها 8 مباريات في الدور التأهيلي لاستكمال جدول البطولة الرئيسي، بينما أقيمت 4 مباريات في الفترة المسائية ضمن الجدول الرئيسي على ملاعب فندق منتجع الحبتور جراند وسبا، أما بطولة الزوجي التي تضم 16 فريقاً فسوف تنطلق الثلاثاء بالتزامن مع منافسات الفردي.

وقد تأهلت كل من الأوكرانية كاتري بوندارنكو والنمساوية جوليا جريبيثر والبلغارية ايزابيلا شينيكوفا والرومانية ايلونا جورجيانا والروسية اوكسانا سليخميتيفا والإندونيسية الديلا سوتجادي والبريطانية ناكتا بينزوالرومانية اندريا ميتو إلى الدور الرئيسي.

كانت المصرية ساندرا سمير قد دشنت الدور الرئيسي للفردي باللعب مع السلوفاكية بولونا هيركوج المصنفة الثامنة على البطولة في الواحدة والنصف من عصر أمس الاثنين، واستمرت المباراة أكثر من ساعتين و19 دقيقة وأدارها الأمريكي اللبناني الأضل وليد سمعان، وبلغت الإثارة ذروتها في المجموعة الثالثة في محاولة كل منهما إنهاء المباراة لصالحها.

تقدمت ساندرا المجموعة الأولى، بشكل قوى لصالحها وبنتيجة 6 أشواط مقابل شوط واحد، وفي المجموعة الثانية تقدمت السلوفاكية بولونا بثلاثة أشواط دون رد، ثم لحقت بها ساندرا بالفوز بثلاثة أشواط تباعاً مدركة التعادل، غير أنها خسرت المجموعة بنتيجة ستة أشواط مقابل ثلاثة.

وستواصل ساندرا مشاركتها في البطولة، ولكن في منافسات الزوجي حيث تشكل مع البلغارية ايزابيللا ثنائياً، قد يعوض نتيجة الفردي بالسير قدماً إلى أبعد مدى.

وفي المجموعة الثالثة لعبت خبرة بولونا دوراً في فوزها بالمجموعة التي انتهت لصالحها بنتيجة ستة أشواط مقابل شوط واحد.

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