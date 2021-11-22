الشامسي يحرز ذهبية «التراب» في «الإمارات للرماية»

المصدر: العين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق سيف الشامسي المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» ضمن منافسات بطولة الإمارات الشاملة التي أقيمت على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ونال الواعد وليد العرياني الميدالية الفضية، والرامي الأولمبي ظاهر العرياني البرونزية، وجاء حمد بن مجرن خامساً رغم أنه تصدر الدور التأهيلي، وتبعه في المركز السادس أحمد يحيى الحمادي

وشهدت البطولة مشاركة الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم للمرة الأولى، كما شارك المخضرم عمر الورشو بعد طول غياب، بينما غاب الموهوب عبد الله بوهليبه بسبب سفره خارج الدولة والملفت أنه لم يتمكن أي رامٍ من تحقيق العلامة الكاملة (25 من 25 طبقاً) في الجولات الخمس.

وعلى صعيد الناشئين حقق الميدالية الذهبية الصاعد محمد سعيد بن حم والفضية أحمد قحطان النعيمي والبرونزية علي فواز علي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز