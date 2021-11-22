أحمد بن محمد يستقبل نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية صباح اليوم في مركز دبي المالي العالمي، سعادة أوتابيك عمروف، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، حيث استعرض اللقاء الآليات والخطط التي ينفذها المجلس لتعزيز الحركة الأولمبية على صعيد قارة آسيا.

وناقش سموه ونائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي خلال اللقاء، الذي جاء على هامش تواجد الأخير في دبي لحضور اجتماعات المجلس الأولمبي التي اختتمت أعمالها أمس بمشاركة وفود وممثلي 45 لجنة أولمبية آسيوية، أبرز التطورات على الساحة الأولمبية والاستحقاقات الرياضية المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وتعرف سموه من الضيف الزائر على استعدادات المجلس الأولمبي الآسيوي لأجندة الدورات والأحداث الرياضية الآسيوية، ومنها النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بالصين، والتي ستقام خلال شهر سبتمبر من العام 2022، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقررة في "شانتو" الصينية، ودورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب المقررة بـ"طشقند" في أوزبكستان 2025.

كما استعرض الطرفان قرارات اجتماع الجمعية العمومية الـ 40 للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي أقيم بدبي، وشهد مصادقة الجمعية العمومية للمجلس على منح (الرياض - المملكة العربية السعودية) الشقيقة حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الـسابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية للعام 2025، ومنح حق استضافة النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2029 إلى كمبوديا، إضافة إلى الموافقة على مقترح تغيير مسمى لجنة المرأة والرياضة بالمجلس إلى لجنة المساواة بين الجنسين.

حضر اللقاء سعادة محمد بن سليّم، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة.

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