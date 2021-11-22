منصور بن محمد: دبي وجهة أبطال العالم

المصدر: دبي – وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دبي تواصل ترسيخ موقعها كمركز رياضي متطور، بإمكاناتها المتقدمة، التي أثمرتها مسيرة طويلة من الاستثمار لتعزيز قدراتها الرياضية، بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة، وما تبع ذلك من تأسيس لأفضل البنى التحتية، والمنشآت الرياضية عالمية المستوى، لمختلف أنواع الألعاب، وفي مقدمها الغولف، إذ أصبحت دبي في مقدمة الوجهات العالمية، التي يسعى أبطال اللعبة العالميون للتنافس على ألقاب البطولات بأرضها، للفوز بجوائز أكبر البطولات العالمية. جاء ذلك، خلال حضور سموه ختام الدورة 13 من بطولة موانئ دبي العالمية للغولف، والتي يصل مجموع جوائزها 9 ملايين دولار، وتتويج سموه ، الأمريكي كولين بطل «دي بي ورلد» للغولف، وعموم الجولة الأوروبية، التي تشمل 42 بطولة، في 23 دولة، وحمل اسم (السباق إلى دبي)، وتحتضن دبي منها «دبي أوميغا ديزرت كلاسيك»، و«دبي للغولف»، و«موانئ دبي العالمية للغولف».

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم : يسعدنا استضافة دبي لأفضل 50 لاعب غولف بالعالم، ممن حرصوا على الحضور للمنافسة على نيل الجائزة الكبرى للبطولة، وأن يكون ختام الجولة الأوروبية في دبي، وعلى أحد أفضل ملاعب العالم، ويعكس الحضور الكبير للنجوم بالجولة الختامية، بمتابعة أكثر من 40 ألف متفرج، مدى الثقة بقدرة دبي على استضافة وتنظيم أقوى البطولات العالمية، بمختلف الرياضات، ويعزز مكانة الإمارات بصفة عامة، على خارطة الرياضة العالمية.

وتبث منافسات بطولة «دي بي ورلد» للملايين عبر 45 قناة عالمية، تتقدمها: CNN، وNBC SPORTS، وSKY SPORTS، وFOX SPORTS، ودبي الرياضية، كما ستصبح شركة «دي بي ورلد»، الراعي الرسمي للجولة الأوروبية، بداية من 2022.

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