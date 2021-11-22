حمدان بن محمد: شاركونا تحدي الجري لنجعل دبي الأكثر نشاطاً في العالم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أفراد المجتمع من جميع الأعمار ومختلف الجنسيات، للمشاركة في تحدي دبي للجري «إحدى أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة» 30 × 30، ويقام يوم الجمعة المقبل على شارع الشيخ زايد، وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركونا تحدي دبي للجري إحدى أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة.. في 26 نوفمبر الجاري سيتحول شارع الشيخ زايد لمضمار للمنافسة والتميز، بمشاركتكم نجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم».

ومن المتوقع أن يستقطب تحدي دبي للجري، عشرات الآلاف من المشاركين، من سكان دبي وزوارها، تأكيداً على مدى الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، وتعزيزاً لتوجهات دبي لتكون المدينة الأكثر نشاطاً والأفضل للعيش على مستوى العالم. ويقام على مسارين للعائلات لمسافة 5 كيلو مترات، وللعدائين المحترفين والهواة لمسافة 10 كيلو مترات، وتبدأ المنافسات من أمام متحف المستقبل، مروراً بعدد من المعالم الشهيرة مثل أبراج الإمارات ومنطقة وسط مدينة دبي وصولاً إلى خط النهاية في شارع المستقبل بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي، ويستمتع المشاركون بالجري حول دبي مول، وبرج خليفة، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد.

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