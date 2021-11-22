دبي تؤهل 4 منتخبات إلى مونديال الرجبي

المصدر: دبي - وام

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تأهلت منتخبات هونغ كونغ وكوريا الجنوبية في الرجال واليابان والصين في السيدات إلى نهائيات كأس العالم لسباعيات الرجبي، والمقرر إقامتها في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا العام المقبل، ممثلين عن القارة الآسيوية، بعد حجزهم بطاقات التأهل في التصفيات القارية التي استضافتها دبي، بملاعب مدينة دبي الرياضية، وفاز منتخب هونغ كونغ بلقب بطولة الرجال بتغلبه على كوريا الجنوبية 33-7، وحقق منتخب الإمارات المركز الخامس، ونال منتخب اليابان لقب بطولة السيدات بتغلبه على الصين 26-19.

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