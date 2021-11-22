5 ألقاب لشرطة دبي في «دورة الشيخة هند الرياضية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أسدل الستار بنجاح على منافسات النسخة التاسعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تضمنت 6 بطولات رياضية فردية هي: البولينغ، سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروسفت، والبادل تنس.

وفازت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل جهة مشاركة، حيث فازت لاعباتها بـ 5 ميداليات ذهبية و2 فضية و2 برونزية، وسيطرن على ألقاب 5 بطولات هي الريشة الطائرة وسباق الجري والبولينغ، والدراجات الهوائية، والكروسفت.

ففي بطولة الريشة الطائرة التي أقيمت في نادي النصر الرياضي، فازت اللاعبة روضة سعيد راشد من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات تلتها اللاعبة مريم الدوبي من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في المركز الثاني، فيما حلت اللاعبة مريم جميل البلوشي من كلية محمد بن راشد الحكومية في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت بالمركز الأول اللاعبة نافيش سارة سراج من مؤسسة دبي للإعلام، تلتها جينيل كابولونغ من هيئة دبي للصحة في المركز الثاني، وحلت ميشيل أباليت من هيئة مياه وكهرباء دبي في المركز الثالث.

وفازت عفراء حارب النعيمي من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول في سباق الجري 3 كيلومترات الذي أقيم في مضمار الجري بحديقة ممشى الورقاء، حيث أنهت السباق بزمن 14:58 دقيقة، تلتها في المركز الثاني فاطمة سعيد المعمري من القيادة العامة لشرطة دبي بزمن 15:46 دقيقة، وحلت نادية علي المعمري من هيئة الطرق والمواصلات في المركز الثالث بزمن 16:02 دقيقة، وفي فئة المقيمات فازت لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول بزمن 11:40 دقيقة، تلتها سارة الأجنف من شركة سارة الأجنف للخدمات الرياضية في المركز الثاني بزمن 12:07 دقيقة، وحلت أماندا ميديروس دا سيلفا من بلدية دبي في المركز الثالث بزمن 13:13 دقيقة.

سباق الدراجات

وفي سباق الدراجات الهوائية 16 كيلومتراً الذي أقيم في مضمار ند الشبا للدراجات الهوائية، فازت في فئة المواطنات صفية مختار الصايغ من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 28:23 دقيقة، تلتها فرح المري من بنك أبوظبي التجاري في المركز الثاني بزمن 30:47 دقيقة، وحلت عائشة أحمد الفولاذ من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثالث بزمن 30:49 دقيقة، وفي فئة المقيمات فازت ابتسام زايد من مكتب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان بالمركز الأول بزمن 28:23 دقيقة، تلتها أولاه شيكل من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني بزمن 28:24 دقيقة، وحلت كيم دي بات من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث بزمن 28:34 دقيقة.

وفي منافسات الكروسفت التي أقيمت في نادي ماكس آند إيجل بمنطقة ند الشبا فازت بالمركز الأول في فئة المواطنات أسماء راشد من بنك الإمارات دبي الوطني، تلتها نورة الصراح من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثاني، وحلت عفراء حارب النعيمي من القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات فازت هبة السيد من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول، تلتها لالة الحميدي من بلدية دبي في المركز الثاني، وحلت سارة الأجنف في المركز الثالث.

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وفي بطولة البولينغ التي أقيمت في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر فازت في فئة المواطنات اللاعبة سعاد يوسف من القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول بعد تحقيقها مجموع نقاط 567 نقطة، وتلتها اللاعبة ريم جمال من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركز الثاني بمجموع 542 نقطة، وفي فئة المقيمات فازت اللاعبة ليدي ليز آن مارسيال من مؤسسة فيم أدفيزوري بالمركز الأول بمجموع 584 نقطة.

تتويج

نجح الثنائي حصة الجسمي ونوف عمر من طيران الإمارات في التتويج بالمركز الأول في بطولة البادل تنس في فئة المواطنات، وأقيمت المنافسات في ملاعب بادل بوينت بمنطقة القوز، وجاء الثنائي آلاء مجدي ونورة الشامسي من هيئة كهرباء ومياه دبي ثانياً، وحل الثنائي سارة الفلاسي ونورة السويدي من هيئة كهرباء ومياه دبي ثالثاً.

وفي منافسات فئة المقيمات توج الثنائي سندس سالم ومنى غضبان من هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالمركز الأول.

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