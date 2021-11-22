«كي اتش كي 54» يفوز بالشوط المفتوح لقوارب التجديف

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج قارب البحرين «كي اتش كي 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط بطلاً للشوط «المفتوح» في سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً أول من أمس في قناة دبي المائية، واستطاع القارب «عمان 44» التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري من الحصول على المركز الثاني، فيما حل القارب البحريني «فيكتوريوس 53» لمالكه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة عبد الله خليفة الحدي في المركز الثالث.

وشهد السباق الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي البحري 2021-2022 مشاركة 35 قارباً.

وحمل سباق الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً عنوان الإثارة من خلال شوطيه الأول والمفتوح، حيث شهد الشوط الأخير اهتمام الجمهور كونه يقام للمرة الأولى في تاريخ بطولة دبي وبمشاركة نخبة النواخذة والبحارة من ممثلي المؤسسات والشركات الوطنية وقوارب الأشقاء من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

إنجاز جديد

وسجل قارب البحرين «كي أتش كي 54» اسمه من جديد في سجلات البطولة بعد إنجازاته في المواسم الأخيرة ومن بينها فوزه بأغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الماضي سباق كأس آل مكتوم في نسخته رقم 24، حيث أصبح أول قارب يحرز صدارة الشوط «المفتوح»، والذي استحدثه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية من أجل تطوير المسابقة.

وعقب نهاية السباق قام محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الشوط المفتوح.

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