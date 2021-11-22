منتخب الإمارات يحرز ذهبية السرعة في «عربية الدراجات»

المصدر: القاهرة - محمد أبو إسماعيل

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واصلت البعثة الإماراتية حصد الميداليات الملونة في البطولة العربية المجمعة الأولى للدراجات المقامة في مصر بمشاركة 17 دولة عربية، ورفعت حصيلة ميدالياتها إلى 25 ميدالية ملونة، بواقع 8 ذهبيات و12 فضية و5 برونزيات، وذلك مع ختام الفترة الصباحية من منافسات بطولة المضمار التي تواصل فعالياتها حتى يوم غدٍ قبل الانتقال إلى بطولة الدراجات الجبلية.

ونجح منتخب الكبار في الفوز بالميدالية الذهبية في سباق السرعة الفرقية بالمطاردة الأخيرة مع مصر لتحرز الإمارات الميدالية الذهبية الثامنة لها في البطولة حتى الآن، كما نجحت صفية الصايغ في حصد ميداليتين فضيتين في السرعة الفردية والمطاردة الفرقية، كما فاز منتخب السيدات بميداليتين فضيتين في السرعة والمطاردة الفرقية، واختتمت هدى حسين ميداليات الفترة الصباحية بالفوز ببرونزية السرعة الفردية، وكان منتخب الشابات قد حصد برونزية السرعة الفرقية، في ختام منافسات أول من أمس قبل تأجيل باقي المنافسات بسبب سقوط الأمطار على المضمار، لتصل حصيلة الإمارات إلى 25 ميدالية ملونة.

ومن جانب آخر وصل إلى القاهرة صباح أمس منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الدراجات وياسر الدوخي الأمين العام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي، والوجود مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وحرصاً على الوجود مع أعضاء البعثة أثناء الفترة الصباحية من سباق أمس والاجتماع مع المدير الفني الكابتن عبد الله سويدان، ويوسف ميرزا قائد المنتخب الوطني.

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