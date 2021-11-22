إعلان الفائزين بـ«جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تعلن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، غداً، أسماء الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات الرياضية من الإمارات والوطن العربي والعالم الفائزين في الدورة الحادية عشرة للجائزة الأكبر من ناحية قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي، وتضم قائمة الفائزين أبطالاً في مختلف الرياضات وفائزين في بطولات متنوعة في الإمارات إلى جانب أبطال أولمبيين وشخصيات إدارية حققت إنجازات متميزة ومؤسسات إماراتية وعربية وعالمية.

وتنظم الجائزة احتفالية متميزة لإعلان أسماء الفائزين تليق بالمناسبة وفقراتها المتنوعة، وستقام في «ديب دايف دبي» حوض الغوص الأكبر من نوعه في العالم، والذي يعد قلب أحدث أيقونة رياضية في الدولة.

وسيتم الإعلان في الاحتفالية عن الإحصائيات الخاصة بالدورة الحادية عشرة الأكبر حتى الآن وحجم النمو في أعداد المترشحين والفائزين والفئات، إلى جانب الكشف عن بعض الفعاليات الخاصة بالدورة 11 للجائزة والتي تنسجم مع مناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة والاحتفالات الوطنية بعام الخمسين.

ويترقب الوسط الرياضي في الدولة والوطن العربي والعالم معرفة أسماء الفائزين في مختلف فئات الجائزة التنافسية والتقديرية والذين سيتم تكريمهم في احتفالية كبرى بحضور كبار الشخصيات والفائزين يوم 9 يناير 2022 في«قلب إكسبو 2020 دبي» الحدث الأكبر على الإطلاق في العالم.

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