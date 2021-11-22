أحمد بن محمد يستعرض مع رئيس «الأولمبية الكويتية» سبل تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس في دبي، الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية في دولة الكويت الشقيقة.

جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الحركة الأولمبية في البلدين الشقيقين واستعراض قرارات الاجتماع الـ76 للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي، واجتماع الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي، واللذين أُقيما في دبي خلال يومي 21-٢٠ نوفمبر الجاري.

وتبادل سموه أطراف الحديث مع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث شهد اللقاء بحث إمكانية تفعيل مزيد من الشراكات البناءة بين الجهتين، وتعزيز سبل التعاون الثنائي، بما يخدم الحركة الأولمبية ويحقق الأهداف والنتائج المنشودة لرياضيي البلدين.

واستعرض الطرفان أبرز وأهم الأحداث والمناسبات الرياضية المقبلة ومنها النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الخليجية التي ستقام في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من التاسع وحتى التاسع عشر من شهر يناير المقبل، باعتبارها إحدى المحطات المهمة والاستحقاقات المميزة التي تجمع الرياضيين من أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعرّف سموه من نظيره الكويتي على استعدادات انطلاق المحفل الرياضي الخليجي الذي يضم 15 رياضة فردية وجماعية وكل الجوانب التنظيمية والإدارية المتخذة لإنجاح الحدث وخروجه بالصورة المنشودة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للجنة، ومحمد بن سليّم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة.

الجمعية العمومية

من ناحية أخرى اختتمت أعمال الجمعية العمومية الـ 40 للمجلس الأولمبي الآسيوي التي استضافتها دبي أمس بمشاركة 45 لجنة أولمبية آسيوية.

وترأس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية باجتماع الجمعية العمومية الـ 40 للمجلس الأولمبي الآسيوي معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، بحضور محمد بن سليّم أمين ، والمهندسة عزة بنت سليمان .

ورحب معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي براجا راندير سنيغ رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بالإنابة وجميع المشاركين في أعمال النسخة الأربعين من الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، بعد أن نقل تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لمختلف الوفود.

وأضاف معاليه: «أود أن أعبر عن اعتزازي بوجود هذا التجمع المميز من الأشقاء والأصدقاء وفود اللجان الأولمبية الوطنية لقارة آسيا لدراسة ومناقشة مستجدات وتطورات الحركة الأولمبية والأجندة الحافلة من المحافل والأحداث الرياضية التي تشهدها الفترة المقبلة، بما يعزز مستويات الرياضيين ويرسّخ مكانة القارة الآسيوية على خارطة الرياضة العالمية».

وقد كرّم معاليه 3 شخصيات من أعضاء الأسرة الرياضية الآسيوية بوسام الاستحقاق من المجلس الأولمبي الآسيوي تقديراً لخدماتهم القيّمة.

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